Шмыгаль об угрозе кризиса в энергетике: газа хватит, по углю баланс позитивный

"Что касается наличия угля, на сегодня баланс позитивный. Мы добываем и импортируем в сумме 2 млн тонн в месяц при потреблении 1,7 млн тонн в месяц, с углем на сегодня проблема, по информации Министерства энергетики, решена. Что касается запасов газа, их абсолютно хватает, чтобы спокойно пройти отопительный сезон. Все необходимые решения для того, чтобы обеспечить стабильность энергосистемы правительством принимаются в оперативном порядке", - ответил Шмыгаль на требование прокомментировать вчерашнее письмо СБУ на его имя с предупреждением о кризисе в энергетике, в частности, с углем.

Отметим, по данным СМИ, накануне СБУ направила Шмыгалю письмо, в котором утверждается, что на украинских складах находится в пять раз меньше угля, чем нужно. В частности, есть 486,2 тысяч тонн, хотя план накопления предусматривает 2,632 млн тонн.

На часе вопросов к правительству Шмыгаль также отметил, что несмотря на энергетический кризис в Европе, в Украине выполняется меморандум с местными властями по тарифам.

"До завершения отопительного сезона тарифы на газ, на тепло элеткроэнергию меняться не будут", - добавил премьер.