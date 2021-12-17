Шмигаль про загрозу кризи в енергетиці: газу вистачить, по вугіллю баланс позитивний

"Що стосується наявності вугілля, на сьогодні баланс позитивний. Ми видобуваємо та імпортуємо в сумі 2 млн тонн на місяць при споживанні 1,7 млн тонн на місяць, з вугіллям на сьогодні проблема, за інформацією Міністерства енергетики, вирішена. Що стосується запасів газу, їх абсолютно вистачає, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. Всі необхідні рішення для того, щоб забезпечити стабільність енергосистеми урядом приймаються в оперативному порядку", - відповів Шмигаль на вимогу прокоментувати вчорашній лист СБУ на його ім'я з попередженням про кризу в енергетиці, зокрема, з вугіллям.

Зазначимо, за даними ЗМІ, напередодні СБУ направила Шмигалю лист, в якому стверджується, що на українських складах знаходиться в п'ять разів менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.

На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів.

"До завершення опалювального сезону тарифи на газ, на тепло електроенергію не змінюватимуться", - додав прем'єр.