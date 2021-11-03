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Правительство ожидает сложный отопительный сезон в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 03 ноября 2021 17:19
Правительство ожидает сложный отопительный сезон в Украине Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров прогнозирует сложный отопительный сезон в Украине. Это вызвано мировым энергетическим кризисом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства 3 ноября, которое транслировалось на Youtube.

"Будем откровенно говорить, что осенне-зимний период будет сложным. Но правительство подготовило несколько разных сценариев, чтобы мы все-таки спокойно его прошли", - сказал Шмыгаль.

По его словам, сейчас стоит задача обеспечить достаточное количество энергоресурсов на зиму.

"В мире сейчас происходи энергетический кризис: блэкауты в Китае, остановка предприятий в Европе", - сказал он и напомнил, что цены на газ находятся на историческом максимуме, а уголь подорожал за год в три раза.

Вместе с тем он заявил, то тарифы в Украине для населения повышаться не будут.

"Тарифы для людей остаются стабильными. Никаких повышений не предусмотрено", - сообщил премьер.

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Отопительный сезон
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