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Шмыгаль о ситуации с углем: его хватит на отопительный сезон

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".

Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн - это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что в случае необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

Напомним, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на уголь.

Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".

Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны не исключают "энергетический терроризм" со стороны России.

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УкраинаДенис ШмыгальОтопительный сезон