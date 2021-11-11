Шмыгаль о ситуации с углем: его хватит на отопительный сезон

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Право на власть".
Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.
"Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля - ред.). 8 млн тонн - это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн - это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит", - сказал он.
Шмыгаль отметил, что в случае необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.
Напомним, Россия с 1 ноября остановила поставки энергетического угля в Украину. Такой шаг российская сторона объяснила растущим спросом на уголь.
Больше об этом вы можете прочитать в материале "В Украине нехватка угля. Есть риск срыва отопительного сезона".
Кроме того, в Совете нацбезопасности и обороны не исключают "энергетический терроризм" со стороны России.