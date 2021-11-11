Шмигаль про ситуацію з вугіллям: його вистачить на опалювальний сезон

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи вистачить Україні вугілля на опалювальний сезон. За його словами, сьогодні в Україні достатньо запасів цього енергоресурсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "Право на владу".
Як пояснив глава уряду, наявність вугілля повинні забезпечувати енергогенеруючі компанії.
"Вугілля їде по морю, їде по залізниці. Є й українське вугілля. В середньому за опалювальний сезон споживається приблизно 10 млн тонн (вугілля - ред.). 8 млн тонн - це наш видобуток, а трошки більше як 2 млн тонн - це те, що дозамовлено по імпорту. Тому на опалювальний сезон вугілля вистачить", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що у разі необхідності на теплоелектростанціях можуть задіяти газові енергоблоки.
Нагадаємо, Росія з 1 листопада зупинила поставки енергетичного вугілля в Україну. Такий крок російська сторона пояснила зростаючим попитом на вугілля.
Більше про це ви можете прочитати в матеріалі "В Україні нестача вугілля. Чи є ризик зриву опалювального сезону".
Крім того, в Раді нацбезпеки і оборони не виключають "енергетичного тероризму" з боку Росії.