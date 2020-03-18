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Шмыгаль: решение правительства неизменное, метро должно быть закрыто

Новости » Политика     18.03.2020 - 12:57
Шмыгаль: решение правительства неизменное, метро должно быть закрыто
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмигаль отметил, что ежедневно украинское метро перевозит около 3 миллионов граждан

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства неизменное, метро должно быть закрыто. Об этом он заявил на заседании Кабмина, передает корреспондент РБК-Украина.

Шмыгаль отметил, что задача правительства - максимально ограничить и привести к максимальной изоляции людей дома.

"Каждый день украинское метро перевозит около 3 миллионов граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и не остановить этот пассажиропоток, все 2 миллиона заболеют. Посчитайте процент смертности. Это и будет цена слабости и непринятого решения об остановке метро. Решение правительства остается неизменным, метро должно быть закрытым", - заявил Шмыгаль.

По его словам, это один из самых больших рисков для заражения коронавирусом.

Напомним, "Киевпастранс" опубликовал маршруты наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро, которое закрыли из-за коронавируса.

РБК-Украина также писало, что в Киеве с 17 марта ужесточили ограничения в связи с карантином.

Добавим, в Киевской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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