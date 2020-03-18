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Метро в Киеве закрыли: как передвигаться по городу

Новости » Общество     18.03.2020 - 08:59
Метро в Киеве закрыли: как передвигаться по городу
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Опубликованы советы от "Киевпастранс"

"Киевпастранс" опубликовал маршруты наземного пассажирского транспорта, которые дублируют ветки метро, которое закрыли из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба "Киевпастранс".

Красная ветка метрополитена

Станция метро "Академгородок" - станция метро "Лесная"

Автобусные маршруты: №№ 2, 24, 46, 62, 114, 115, 118
Троллейбусные маршруты №№ 5,7, 43,50
Трамвайные маршруты №№ 1, 3, 14, 15, 18
Маршрутное такси № 228

Зеленая ветка метрополитена

Станция метро "Красный хутор" - станция метро "Сырец"

Автобусные маршруты: №№ 51, 63, 45, 91
Троллейбусные маршруты: №№ 5, 7, 16, 19, 19Д, 43, 23, 19, 27А, 30, 30к
Трамвайные маршруты: №№ 14, 15, 18
Маршрутное такси: №№ 220, 516, 155, 166, 500

Синяя ветка метрополитена

Станция метро "Героев Днепра" - станция метро "Теремки"

Автобусные маршруты: №№ 19, 51, 62, 73, 72, 119
Троллейбусные маршруты: №№ 11,12, 42Д, 43, 45
Трамвайные маршруты: №№ 11, 12, 16, 17, 19
Маршрутное такси: № 155, 166, 500

Напомним, с 18 марта пассажиры будут допускаться в транспорт только в защитных медицинских масках

РБК-Украина писало, что в Киеве с 17 марта ужесточили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары. Также ограничено перемещение по городу и между другими населенными пунктами. Работать будут банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

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