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Шмигаль: рішення уряду незмінне, метро має бути закрите

Новини » Політика     18.03.2020 - 12:57
Шмигаль: рішення уряду незмінне, метро має бути закрите
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зазначив, що щодня українське метро перевозить близько 3 мільйонів громадян

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що рішення уряду незмінне, метро має бути закрите. Про це він заявив на засіданні Кабміну, передає кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що завдання уряду - максимально обмежити та призвести до максимальної ізоляції людей вдома.

"Щодня українське метро перевозить близько 3 мільйонів громадян. Протягом двох тижнів якщо не зупинити метро і не спинити цей пасажиропотік всі 2 мільйони захворіють. Порахуйте відсоток смертності. Це і буде ціна слабкості і не прийнятого рішення щодо зупинки метро. Рішення уряду залишається незмінним, метро має бути закритим" - заявив Шмигаль.

За його словам, це один з найбільших ризиків для зараження коронавірусом.

Нагадаємо, "Київпастранс" опублікував маршрути наземного пасажирського транспорту, які дублюють гілки метро, яке закрили через коронавірус.

РБК-Україна також писало, що в Києві з 17 березня посилили обмеження в зв'язку з карантином.

Додамо, в Київській області введено режим надзвичайної ситуації через коронавірус.

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