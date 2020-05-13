Шмыгаль рассказал, на что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19

Большая часть средств из фонда пошла на дополнительное финансирование пенсионного фонда
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной раде рассказал, на что тратятся средства из фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Основные направления поддержки:
Напомним, Минфин опубликовал данные о бюджетных расходах на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мер по борьбе с коронавирусом.
Ранее РБК-Украина писало, что изменения в государственный бюджет на 2020 год предполагают создание Фонда борьбы с распространением COVID-19 на общую сумму 64,7 млрд грн.