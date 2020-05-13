Шмыгаль рассказал, на что направляются деньги из фонда борьбы с COVID-19

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной раде рассказал, на что тратятся средства из фонда борьбы с COVID-19, который составил 65 млрд. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Основные направления поддержки:

29,7 млрд в этом году дополнительно выделено пенсионному фонду , которые дали возможность провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 гривен пенсионерам и 500 гривен людям, старше 80 лет;

, которые дали возможность провести индексацию пенсий, выплатить обещанные 1000 гривен пенсионерам и 500 гривен людям, старше 80 лет; 6 млрд грн получили фонды, которые будут помогать безработным , в частности тем, кто потерял работу за последние месяца;

, в частности тем, кто потерял работу за последние месяца; 1,6 млрд направлены для пособия на детей , родители-предприниматели которых потеряли доход;

, родители-предприниматели которых потеряли доход; на 2 млрд грн были профинансированы медицинские закупки для больниц ;

; 3,1 млрд грн были выделены Минздраву на дополнительные закупки больницам и зарплаты врачам.

Напомним, Минфин опубликовал данные о бюджетных расходах на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для осуществления мер по борьбе с коронавирусом.

Ранее РБК-Украина писало, что изменения в государственный бюджет на 2020 год предполагают создание Фонда борьбы с распространением COVID-19 на общую сумму 64,7 млрд грн.