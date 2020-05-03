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НБУ предупредил о более значительных потерях доходов госбюджета

Новости » Финансовый кризис 2020     03.05.2020 - 16:46
НБУ предупредил о более значительных потерях доходов госбюджета
Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

На доходы госбюджета повлияют уровень инфляции и объемы импорта

Национальный банк (НБУ) прогнозирует более значительное падение доходов государственного бюджета, чем это предусмотрено изменениями, которые были внесены в закон о госбюджете в апреле 2020 года. Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Как отмечается в обзоре, в законе доходы госбюджета были предсказуемо уменьшены за счет налоговых поступлений (на 145 млрд грн, или на 15,7% по сравнению с предыдущим законом) из-за снижения номинального ВВП, объемов импорта товаров, пересмотра в сторону снижения предположений относительно цены природного газа, как на внешних, так и на внутреннем рынках, что влияет на формирование планов поступлений рентной платы.

"В то же время, по оценке НБУ, потери доходов могут оказаться несколько большими, учитывая более низкие прогнозы НБУ относительно инфляции и объемов импорта товаров", - говорится в отчете НБУ.

НБУ предупредил о более значительных потерях доходов госбюджета

В НБУ напоминают, что расходы госбюджета увеличены на 82,4 млрд грн прежде всего в связи с созданием Фонда борьбы с распространением COVID-19 (на общую сумму 64,7 млрд грн) и расширением программ социальной помощи для смягчения влияния кризисных явлений для уязвимых слоев населения и поддержку предпринимательства. В частности предусмотрены доплаты к заработной плате медработникам, оказание денежной поддержки лицам пожилого возраста, компенсации по частичной безработице.

НБУ предупредил о более значительных потерях доходов госбюджета

Компенсатором значительных налоговых потерь стали большие перечисления части чистой прибыли и дивидендов государственными предприятиями (поступления увеличены на 26,7 млрд грн), а также НБУ (на 2 млрд грн).

В то же время по сравнению с предыдущим законом по значительной части других направлений расходы сокращены. В частности, учитывая снижение стоимости природного газа и связанных с ней тарифов на отопление и горячую воду, уменьшены расходы на предоставление льгот и субсидий населению на оплату услуг ЖКХ. Также уменьшены расходы на образование, культуру, ряд региональных программ.

НБУ предупредил о более значительных потерях доходов госбюджета

В результате указанных изменений дефицит бюджета увеличен до 298,4 млрд грн (или 7,5% ВВП), говорится в обзоре НБУ.

НБУ предупредил о более значительных потерях доходов госбюджета

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада 13 апреля приняла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Дефицит госбюджета увеличен с 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.

По оценкам НБУ, существенное увеличение дефицита государственного бюджета на 2020 год не создаст угроз для макрофинансовой стабильности, а наоборот будет способствовать поддержке экономики при условии возвращения к взвешенной фискальной политики в последующие годы.

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