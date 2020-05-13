Шмигаль розповів, на що витрачаються гроші з фонду боротьби з COVID-19

Більша частина коштів з фонду пішла на додаткове фінансування пенсійного фонду
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Верховній раді розповів, на що витрачаються кошти з фонду боротьби з COVID-19, який склав 65 млрд. Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
Основні напрями підтримки:
Нагадаємо, Мінфін опублікував дані щодо бюджетних видатків на придбання розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів товарів, необхідних для здійснення заходів із боротьби з коронавірусом.
Раніше РБК-Україна писало, що зміни до державного бюджету на 2020 рік передбачають створення Фонду боротьби з поширенням COVID-19 на загальну суму 64,7 млрд грн.