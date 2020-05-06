Минфин назвал объем бюджетных расходов на борьбу с COVID-19

На предотвращение распространения COVID-19 уже потрачено 1,8 млрд грн бюджетных средств
Министерство финансов обнародовало данные относительно бюджетных расходов на приобретение распорядителями (получателями) бюджетных средств товаров, необходимых для реализации мероприятий по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Мінфіну.
По данным Госказначейства, с 1 марта до 29 апреля 2020 года включительно, за счет бюджетов всех уровней проведено платежей на сумму 1,8 млрд грн, в том числе 455 млн грн средств госбюджета и 1 349 млн грн средств местных бюджетов.
Общая сумма зарегистрированных бюджетных обязательств по всем закупкам товаров и услуг для борьбы с COVID-19 составляет 2 398 млн грн (512 млн грн - государственный бюджет, 1 886 млн грн - местные бюджеты).
Приобретение товаров и услуг для борьбы с COVID-19 (01.03.-29.04.2020):
Напомним, изменения в госбюджет-2020 предусматривают создание Фонда борьбы с распространением COVID-19 на общую сумму 64,7 млрд грн.
Как сообщало РБК-Украина, под данным Государственной казначейской службы Украины. доходы государственного бюджета Украины за апрель 2020 года составили 103,9 млрд грн, что на 11,6% или на 13,6 млрд грн меньше плана (117,6 млрд грн).