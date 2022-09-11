ua ru
Вс, 11 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шмыгаль рассказал, что позволило Украине не войти в спираль гиперинфляции

Новина українською →
Киев, Воскресенье 11 сентября 2022 00:51
Шмыгаль рассказал, что позволило Украине не войти в спираль гиперинфляции Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина до сих пор не вошла в спираль гиперинфляции благодаря помощи партнерам и постоянному отслеживанию эмиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, сегодня в мире посткоронавирусная ситуация.

"Украина забыла о коронавирусе, потому что у нас есть более сложные и веские вызовы. Сегодня эта ситуация вызывает инфляцию во многих странах, во многих странах она необычно высока на уровне от 7-9% до 20%. Украина сегодня держится в этих же рамках, несмотря на войну", - отметил он.

По его словам, эмиссия в Украине отслеживается Нацбанком вместе с МВФ и международными партнерами, что позволяет не входить в спираль гиперинфляции.

"Поэтому так важно иметь поддержку от МВФ, от партнеров, чтобы удержать макроэкономическую стабильность и не загнать страну в гиперинфляционную спираль. Мы здесь очень аккуратны и с помощью партнеров нам удается сбалансировать и сохранить стабильность", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе инфляция в Украине ускорилась, а по сравнению с началом года цены выросли почти на 20%.

Национальный банк также опубликовал прогноз о том, что будет с ценами до конца года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Денис Шмыгаль Инфляция в Украине
NEWS
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
Контрнаступление ВСУ продолжается: новый отчет ISW о ситуации на фронте
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире