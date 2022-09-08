Что будет с ценами в Украине до конца года: прогноз НБУ

В июле 2022 года инфляция в Украине ускорилась до 22,2% в годовом измерении. По предварительным оценкам Национального банка, в августе она достигла 23%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука на брифинге, который транслировался на Youtube .

"Инфляционное давление остается значительным. Эффекты войны, в частности разрушение производств и логистики, и в дальнейшем имеют определяющее влияние на цены почти всего потребительского набора товаров и услуг", - сказал он.

По его словам, ухудшение инфляционных ожиданий также давит на цены в сторону роста. Это, в частности, отражается в достаточно высоком спросе на товары долгосрочного использования и на иностранную валюту. "Дополнительный вклад в инфляционное развитие имела и июльская корректировка официального курса гривны, обусловлено необходимостью сохранить устойчивость экономики и финансовой системы в более долгосрочной перспективе", - сообщил Николайчук.

"В дальнейшем инфляционные процессы будут оставаться управляемыми, в частности благодаря мерам Национального банка и правительства Украины", - сообщил Николайчук.

По его словам, значительную роль в сдерживании инфляции и в дальнейшем будет играть фиксация тарифов на услуги ЖКХ. "Несмотря на высокие мировые цены на энергоносители (газ, электроэнергию) их стоимость для бытовых потребителей будет оставаться неизменной в течение текущего отопительного сезона, поэтому влияние этого фактора на инфляционную динамику будет ограниченным", - сказал он.

Николайчук заявил, что ключевым риском для экономического развития остается более длительный срок полномасштабной военной агрессии России против Украины.

"Скорость восстановления украинской экономики и возвращения инфляции на траекторию замедления в значительной степени зависят от сроков завершения активной фазы войны", - добавил он.