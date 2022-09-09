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Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц больше всего

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Украина, Пятница 09 сентября 2022 15:00
Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц больше всего Фото: инфляция в Украине ускоряется (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Потребительские цены в Украине в августе 2022 года по сравнению с июлем выросли на 1,1%. С начала 2021 года рост цен составил 19,5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к августу 2021 года) инфляция ускорилась до 23,8% по сравнению с 22,2% месяцем ранее.

Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц больше всего

Продукты питания в Украине за август подорожали на 0,6%. Больше всего подорожали яйца - на 15,4%. Овощи за месяц подешевели на 13,9%, однако они стоят более чем в два раза дороже, чем год назад.

Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц больше всего

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия выросли на 1,2%, на одежду и обувь - снизились на 2,0%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива подорожали на 0,8%.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника подорожали на 5,0%, здравоохранение - на 2,9%, транспорт подешевел на 0,8%, цены на связь выросли на 2,2%, на отдых и культуру на 2,9%, образование подорожало на 0,2%, рестораны и гостиницы - на 1,2%, разные товары и услуги - 1,3%.

Инфляция в Украине ускорилась: что подорожало за последний месяц больше всего

Таким образом, инфляция находится на максимуме с февраля 2016 года, когда она составляла 32,7%.

Напомним, НБУ прогнозирует, что в 2022 году инфляция в Украине достигнет 31%. По прогнозу НБУ, в 2023 году инфляция составит 20,7%, в 2024 году - 9,4%.

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Государственная служба статистики
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