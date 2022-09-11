ua ru
Нд, 11 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль розповів, що дозволило Україні не увійти в спіраль гіперінфляції

Новость на русском →
Київ, Неділя 11 вересня 2022 00:51
Шмигаль розповів, що дозволило Україні не увійти в спіраль гіперінфляції Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна досі не увійшла в спіраль гіперінфляції завдяки допомозі партнерам і постійному відстеженню емісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованою Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, сьогодні у світі посткоронавірусна ситуація.

"Україна забула про коронавірус, тому що у нас є більш складні і вагомі виклики. Сьогодні ця ситуація викликає інфляцію в багатьох країнах, у багатьох країнах вона незвично висока на рівні від 7-9% до 20%. Україна сьогодні тримається в цих же рамках, незважаючи на війну", - зазначив він.

За його словами, емісія в Україні відстежується Нацбанком разом з МВФ і міжнародними партнерами, що дозволяє не входити в спіраль гіперінфляції.

"Тому так важливо мати підтримку від МВФ, від партнерів, щоб утримати макроекономічну стабільність і не загнати країну в гіперінфляційну спіраль. Ми тут дуже акуратні і за допомогою партнерів нам вдається збалансувати і зберегти стабільність", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні інфляція в Україні прискорилася, а порівняно з початком року ціни зросли майже на 20%.

Національний банк також опублікував прогноз про те, що, що буде з цінами до кінця року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МВФ Денис Шмигаль Інфляція в Україні
NEWS
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
Контрнаступ ЗСУ триває: новий звіт ISW про ситуацію на фронті
DAILY
Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: Ми фактично створили унікальну систему ППО, якої немає в світі