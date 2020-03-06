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Шмыгаль рассказал, когда уйдет в отставку

Новости » Политика     06.03.2020 - 07:59
Шмыгаль рассказал, когда уйдет в отставку
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев и готов отказывать президенту

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль готов уйти с должности, если не оправдает надежды украинцев. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть", сообщает РБК-Украина.

Премьер ответил на серию блиц-вопросов.

"Я уйду с поста, если не оправдаю надежд украинцев", - сказал Шмыгаль.

Также у него спросили, в каких случаях он может отказать президенту Украины.

"Я откажу президенту в разных случаях, но не представляю, что президент может что-то попросить, что является незаконным, или что повлечет мой отказ", - отметил премьер.

Напомним, 5 марта Шмыгаль провел первое заседание своего Кабмина. На заседании рассматривали технические кадровые вопросы.

Как сообщало РБК-Украина, что 4 марта Шмыгаль стал новым премьер-министром Украины. Также Верховная рада утвердила состав его правительства.

В то же время во фракции "Слуга народа" продолжаются консультации по поводу кандидатов на вакантные должности министров. Как заявил президент Владимир Зеленский, вакантными остаются 5-6 должностей.

Шмыгаль заявил, что остаются вакантными должности четырех министров. При этом он уточнил, что планируется расширение еще двух направлений.

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Новости Украины Денис Шмыгаль
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