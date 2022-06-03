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Шмыгаль призвал международные компании возобновить работу в Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 03 июня 2022 17:39
Шмыгаль призвал международные компании возобновить работу в Украине Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Александр Мороз

Международные компании, которые работали до вторжения России в Украину, должны возобновить работу в безопасных регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьера Дениса Шмыгаля.

"Обращаюсь ко всем международным компаниям, работавшим в Украине. Возобновляйте свою работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах. Правительство будет максимально помогать вам. Прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики", - отметил он.

По его словам, возвращение иностранных компаний станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал иностранный бизнес, которому угрожает рейдерство на территории России, делать релокацию в Украину.

Кроме того, с призывом уходить с российского рынка к международным компаниям обращался и президент Украины Владимир Зеленский.

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