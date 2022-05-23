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Нужно создать прецедент. Зеленский призвал бизнес выходить из РФ и работать в Украине

Новина українською →
Давос, Понедельник 23 мая 2022 13:04
Нужно создать прецедент. Зеленский призвал бизнес выходить из РФ и работать в Украине Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский на экономическом форуме в Давосе обратился к иностранному бизнесу. Он призвал покидать российский рынок и работать в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Нужно создать прецедент полного выхода всех иностранных компаний с российского рынка, чтобы ваши бренды не ассоциировались с военными преступлениями. Чтобы ваши офисы, счета, товары не использовались военными преступниками в их кровавых интересах. Ценности должны иметь значение, тем более когда начинается полномасштабная война", - сказал Зеленский.

Президент призвал международные компании, которые уже представлены в Украине, продолжить работу, а других - открывать свои представительства.

"Мы предлагаем каждой компании, которая покидает российский рынок, продолжить деятельность в Украине. Вы получите доступ не только на наш рынок объемом 40 млн потребителей, но и доступ к общему рынку Европы. При этом ваши бренды, позиции только усилятся, потому что вы поддержите защиту свободы", - добавил гарант.

Напомним, что во время своего выступления в Давосе Владимир Зеленский заявил, что мир может стать "коллекцией военных преступлений", если Россия возьмет верх в войне против Украины.

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