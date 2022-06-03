Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні
Міжнародні компанії, які працювали до вторгнення Росії в Україну, мають відновити роботу в безпечних регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Дениса Шмигаля.
"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально допомагати вам. Припинення роботи в Україні - це санкції проти нашої економіки", - зазначив він.
За його словами, повернення іноземних компаній стане проявом справжньої солідарності з українським народом.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес, якому загрожує рейдерство на території Росії, робити релокацію в Україну.
Крім того, із закликом йти з російського ринку до міжнародних компаній звертався і президент України Володимир Зеленський.
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