ru ua
Пт, 03 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 03 червня 2022 17:39
Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Олександр Мороз

Міжнародні компанії, які працювали до вторгнення Росії в Україну, мають відновити роботу в безпечних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Дениса Шмигаля.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально допомагати вам. Припинення роботи в Україні - це санкції проти нашої економіки", - зазначив він.

За його словами, повернення іноземних компаній стане проявом справжньої солідарності з українським народом.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав іноземний бізнес, якому загрожує рейдерство на території Росії, робити релокацію в Україну.

Крім того, із закликом йти з російського ринку до міжнародних компаній звертався і президент України Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України бизнес Денис Шмигаль
NEWS
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
Тарифи на газ та тепло заморозять до кінця війни: законопроекти вже в Раді
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні