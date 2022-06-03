Шмигаль закликав міжнародні компанії відновити роботу в Україні

Міжнародні компанії, які працювали до вторгнення Росії в Україну, мають відновити роботу в безпечних регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єра Дениса Шмигаля.

"Звертаюся до всіх міжнародних компаній, які працювали в Україні. Відновлюйте свою роботу вже зараз, як це зробила більшість українських підприємств у безпечних регіонах. Уряд буде максимально допомагати вам. Припинення роботи в Україні - це санкції проти нашої економіки", - зазначив він.

За його словами, повернення іноземних компаній стане проявом справжньої солідарності з українським народом.