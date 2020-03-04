Шмигаль представив склад свого Кабміну

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

У СН раніше анонсували допризначення кількох міністрів на наступному пленарному тижні

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив склад свого Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;

- віце-прем'єр з питань євроінтеграції; Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;

- віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій; Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;

- віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації; Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;

- міністр внутрішніх справ; Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;

- міністр у справах ветеранів; Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;

- міністр молоді і спорту; Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;

- міністр охорони здоров'я; Владислав Криклій - міністр інфраструктури;

- міністр інфраструктури; Марина Лазебна - міністр соціальної політики;

- міністр соціальної політики; Денис Малюська - міністр юстиції;

- міністр юстиції; Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;

- міністр Кабінету міністрів; Ігор Уманський - міністр фінансів;

- міністр фінансів; Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;

- міністр розвитку громад і територій; Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ;

- міністр закордонних справ; Андрій Таран - міністр оборони.

Новий прем'єр зазначив, що в Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон раніше відзначав, що немає визначеності з кандидатом на пост міністра економіки, міністра аграрної політики, міністра освіти, міністра енергетики і міністра культури.

Як писало РБК-Україна, Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.