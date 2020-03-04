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Шмигаль представив склад свого Кабміну

Новини » Політика     04.03.2020 - 19:07
Шмигаль представив склад свого Кабміну
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

У СН раніше анонсували допризначення кількох міністрів на наступному пленарному тижні

Новопризначений прем'єр-міністр Денис Шмигаль представив склад свого Кабінету міністрів, передає кореспондент РБК-Україна.

Склад Кабінету міністрів Дениса Шмигаля:

  • Вадим Пристайко - віце-прем'єр з питань євроінтеграції;
  • Олексій Резніков - віце-прем'єр і міністр з питань реінтеграції окупованих територій;
  • Михайло Федоров - віце-прем'єр і міністр цифрової трансформації;
  • Арсен Аваков - міністр внутрішніх справ;
  • Сергій Бессараб - міністр у справах ветеранів;
  • Вадим Гутцайт - міністр молоді і спорту;
  • Ілля Ємець - міністр охорони здоров'я;
  • Владислав Криклій - міністр інфраструктури;
  • Марина Лазебна - міністр соціальної політики;
  • Денис Малюська - міністр юстиції;
  • Олег Немчінов - міністр Кабінету міністрів;
  • Ігор Уманський - міністр фінансів;
  • Олексій Чернишов - міністр розвитку громад і територій;
  • Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ;
  • Андрій Таран - міністр оборони.

Новий прем'єр зазначив, що в Кабміні залишаються вакантними посади чотирьох міністрів.

Нагадаємо, заступник голови фракції "Слуга народу" Павло Халімон раніше відзначав, що немає визначеності з кандидатом на пост міністра економіки, міністра аграрної політики, міністра освіти, міністра енергетики і міністра культури.

Як писало РБК-Україна, Рада відправила у відставку Кабмін під головуванням Олексія Гончарука.

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