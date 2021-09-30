Шмыгаль представил план из 5 шагов для стабилизации тарифов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представит правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он состоят из пяти шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Конгресса местных и региональных властей.
"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - отметил Шмыгаль.
По его словам, план выглядит следующим образом:
Напомним, ранее РБК-Украина расписало, как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 октября.