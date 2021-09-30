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Зеленский пообещал стабильные тарифы до конца отопительного сезона

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Украина, Четверг 30 сентября 2021 13:24
Зеленский пообещал стабильные тарифы до конца отопительного сезона Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Коммунальные тарифы для населения до конца отопительного сезона повышаться не будут. Цены будут стабильными, несмотря на рост мировых цен на энергоносители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского во время Конгресса заседания Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут повышаться", - сказал он.

Как отметил Зеленский, тарифы не будут повышаться, несмотря на "рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на эту страшную цену выше 1000 долларов за тысячу кубометров, как это говорится, европейскую цену".

По словам президента, фиксация тарифов стала возможной благодаря работе Кабинета министров, "Нафтогаза" и Ассоциации городов Украины.

Напомним, по данным Госстата, средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине за август 2021 по сравнению с августом прошлого года выросли на 29,0%.

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Владимир Зеленский Отопительный сезон
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