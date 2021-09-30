Шмигаль представив план з 5 кроків для стабілізації тарифів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представить урядовий план для стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги. Він складається з п'яти кроків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.
"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільство. Тому з ініціативи президента уряд розробив план з п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон в цьому році", - зазначив Шмигаль.
За його словами, план виглядає наступним чином:
Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало, як зміняться тарифи на ЖКГ з 1 жовтня.