Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о дальнейших планах по доступной ипотеке. В частности, в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Слуги народа".

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И - для всех", - говорится в сообщении.