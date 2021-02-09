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Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5%

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 10:35
Шмыгаль анонсировал ипотеку под 5% Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал программу доступной ипотеки под 5% годовых. По таким ставкам жилищный кредит можно будет взять во второй половине 2021 года.

Об этом он заявил в ходе Всеукраинского форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"У нас есть намерение в первой половине 2021 года поработать и создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5%", - заявил он.

Премьер сообщил, что Кабмин работает над этим вместе с Национальным банком Украины.

Шмыгаль напомнил, с марта 2021 года заработает правительственная программа "Доступная ипотека", которая упрощает доступ к кредитам и дает ставку до 7%.

"Конечно, для отдельных категорий граждан ставку нужно снижать еще больше", - сказал он.

Напомним, по данным НБУ, в октябре 2020 года средняя эффективная ставка нового ипотечного кредита на вторичном рынке составляла 14,3%, на первичном - 17,2% годовых.

Отметим, в декабре 2020 года в Украине создано ПАО "Украинская финансовая жилищная компания" для разработки и воплощения механизма доступной ипотеки.

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