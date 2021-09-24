Шмыгаль: доступную ипотеку нужно расширить и на небольшие города

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города. По его словам, на сегодня ипотечные кредиты выдают уже 17 банков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

"Подписано 847 кредитных договоров на общую сумму более 722 млн гривен. Программа работает, и мы должны развивать ее дальше - не только в городах-миллионниках, но и в небольших городах - чтобы больше украинцев могли получить доступное и качественное жилье", - отметил он.