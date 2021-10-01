ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Шмигаль оголосив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців

Новость на русском →
Трускавець, П'ятниця 01 жовтня 2021 17:46
Шмигаль оголосив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступну іпотеку. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Слуги народу".

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І - для всіх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що програму доступної іпотеки потрібно розширити на невеликі міста.

До цього він стверджував, що взяти житло в іпотеку під 5% або в лізинг під 5% можна буде вже в другій половині цього року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Слуга народа Денис Шмигаль
NEWS
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
ДБР завершило розслідування ще однієї справи Тупицького
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо