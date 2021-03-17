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Шмыгаль о новом локдауне в Украине: он может не понадобиться, но нужно ограничить контакты

Автор: Игорь Литвиненко

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне. Для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства.

Премьер добавил, что если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина, локдаун будет введен во всей стране.

"Будет ли локдаун во всей стране - это зависит только от нас с вами. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", - заявил Шмыгаль.

При этом он добавил, что "если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены усилить карантинные меры на всей территории страны".

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой ужесточить ограничения в "оранжевой" зоне карантина. При этом в Кабмине заявили, что регионы сами могут ужесточать карантин.

В то же время власти Киева заявили, что могут ввести лишь некоторые ограничения самостоятельно. По словам Кличко, если сейчас не ввести дополнительные ограничения, Киев будет в "красной" зоне максимум через неделю.

Также о возможности закрытия города на карантин заявляли власти Львова.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Базовой является "желтая" зона карантина, "оранжевая" - зона риска, "красная" - введение в регионе жесткого карантина.

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