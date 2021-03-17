Шмыгаль о новом локдауне в Украине: он может не понадобиться, но нужно ограничить контакты

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине может не понадобиться введение локдауна на общенациональном уровне. Для этого необходимо сейчас ограничить социальные контакты.

Об этом Шмыгаль заявил во время заседания правительства .

При этом он добавил, что "если "красный" уровень будет введен в большинстве областей, то мы будем вынуждены усилить карантинные меры на всей территории страны".

"Будет ли локдаун во всей стране - это зависит только от нас с вами. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", - заявил Шмыгаль.

Премьер добавил, что если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина, локдаун будет введен во всей стране.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой ужесточить ограничения в "оранжевой" зоне карантина. При этом в Кабмине заявили, что регионы сами могут ужесточать карантин.

В то же время власти Киева заявили, что могут ввести лишь некоторые ограничения самостоятельно. По словам Кличко, если сейчас не ввести дополнительные ограничения, Киев будет в "красной" зоне максимум через неделю.

Также о возможности закрытия города на карантин заявляли власти Львова.

Отметим, в Украине с 24 февраля действует адаптивный карантин. Все регионы разделены на четыре зоны - "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную". Базовой является "желтая" зона карантина, "оранжевая" - зона риска, "красная" - введение в регионе жесткого карантина.