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В Кабмине напомнили о необходимости усилить меры контроля в "оранжевой" зоне карантина

Новина українською → Украина, Вторник 16 марта 2021 18:33
В Кабмине напомнили о необходимости усилить меры контроля в "оранжевой" зоне карантина Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Кабинет министров обратился к мэрам городов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Местным властям регионов из "оранжевой" зоны карантина напомнили о необходимости усилить меры контроля над карантином.

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

Он отметил, что в "оранжевой" зоне карантина действуют ограничения "желтой" зоны. Кроме этого вводятся усиленные меры контроля за соблюдением карантина, готовностью учреждений здравоохранения к приему больных на COVID-19, а также выявлением и регистрацией лиц с подозрением на коронавирус.

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