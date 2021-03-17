Шмигаль про новий локдаун в Україні: він може не знадобитися, але потрібно обмежити контакти

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні може не знадобитися введення локдауна на загальнонаціональному рівні. Для цього необхідно обмежити соціальні контакти.

Про це Шмигаль заявив під час засідання уряду .

При цьому він додав, що "якщо" червоний "рівень буде введений в більшості областей, то ми будемо змушені посилити карантинні заходи на всій території країни".

"Чи буде локдаун по всій країні - це залежить тільки від нас з вами. Якщо ми всі будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", - заявив Шмигаль.

Прем'єр додав, що якщо більшість областей України опиняться в "червоній" зоні, локдаун буде введено по всій країні.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити обмеження в "помаранчевій" зоні карантину. При цьому в Кабміні заявили, що регіони самі можуть посилювати карантин.

У той же час влада Києва заявила, що можуть ввести лише деякі обмеження самостійно. За словами Кличка, якщо зараз не ввести додаткові обмеження, Київ буде у "червоній" зоні максимум через тиждень.

Також про можливість закриття міста на карантин заявляла влада Львова.

Відзначимо, в Україні з 24 лютого діє адаптивний карантин. Всі регіони розділені на чотири зони - "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону". Базовою є "жовта" зона карантину, "помаранчева" - зона ризику, "червона" - введення в регіоні жорсткого карантину.