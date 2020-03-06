Шмыгаль хочет возобновить поставки воды в Крым

Новоназначенный премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, потому что Крым - это Украина и там живут украинцы. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", сообщает РБК-Украина.

По его словам, отсутствие водоснабжения на полуостров может привести к гуманитарной катастрофе.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев. Крым - это Украина... Оккупант не может нести ответственность за украинцев, которые там живут", - сказал Шмыгаль.

Напомним, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что согласился бы пустить воду в аннексирован Крым в обмен на уступки со стороны президента России Владимира Путина по Донбассу.

Затем он сказал, что во фракции "Слуга народа" никогда не поднимался вопрос о возобновлении поставок воды в Крым.

Заявление стало резонансным, ее комментировали в администрации Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В частности, новый глава Офиса президента Андрей Ермак заявил об отсутствии переговоров с Россией о подаче воды в Крым.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не может поставлять воду в оккупированный Крым.