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Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций

Новости » Коронавирус     05.05.2020 - 10:59
Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

Пациенты, которым будут делать операции, подлежащие обязательному тестированию на наличие коронавируса

Кабинет министров Украины назвал перечень разрешенных на время карантина операций. Об этом свидетельствует постановление №332 от 4 мая "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211", опубликованное на правительственном портале.

На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:

  • оказание медицинской помощи на территории областей, г. Киева, в которых заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет менее 50 процентов;
  • оказание медицинской помощи вследствие осложненного течения беременности и родов;
  • оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;
  • оказание медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
  • оказание паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях;
  • проведение других неотложных и срочных мер по госпитализации и плановых операций, если в результате их переноса (отсрочка) существует значительный риск для жизни.

Подчеркивается, что пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному тестированию на наличие коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.

Напомним, Кабмин разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.

Как писало РБК-Украина, в середине марта в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало отменить всем врачам запланированные операции. Проведение всех операций было отложено на период карантина.

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