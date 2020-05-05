Кабмин назвал перечень разрешенных на время карантина операций

Пациенты, которым будут делать операции, подлежащие обязательному тестированию на наличие коронавируса
Кабинет министров Украины назвал перечень разрешенных на время карантина операций. Об этом свидетельствует постановление №332 от 4 мая "О внесении изменений в пункт 8 постановления Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 №211", опубликованное на правительственном портале.
На период карантина запрещается учреждениям здравоохранения проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме:
Подчеркивается, что пациенты, которым оказывается медицинская помощь в связи с проведением плановых мероприятий по госпитализации или плановой операцией, подлежат обязательному тестированию на наличие коронавируса SARS-CoV-2 методом полимеразной цепной реакции.
Напомним, Кабмин разрешил проведение плановых операций, запрещенных на время карантина.
Как писало РБК-Украина, в середине марта в Украине Министерство здравоохранения рекомендовало отменить всем врачам запланированные операции. Проведение всех операций было отложено на период карантина.