Шмыгаль об Авакове: в управлении кризисом он демонстрирует хороший опыт

Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Смена руководства МВД может дестабилизировать ситуацию в стране, считает глава правительства

Министерство внутренних дел во время кризиса должно обеспечивать стабильность в государстве. Арсен Аваков сейчас демонстрирует успешное управление силовым ведомством.

Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает РБК-Украина.

Глава правительства напомнил, что Верховная рада не имела замечаний к Авакову после его отчета перед нардепами.

"Вы, надеюсь, видели выступление Авакова в Раде. Практически все вызовы, которые происходят - если сравнивать Кагарлык и Врадиевку, реакция была разной. Поэтому по состоянию на сегодня Рада отчет министра Авакова приняла. Замечаний нардепы не высказали", - отметил Шмыгаль.

По его словам, Министерство и все его структурные подразделения сегодня обеспечивают стабильность в Украине.

"Поэтому в кризисной ситуации я понимаю, что нам нельзя размениваться на какие-то политические вещи. Аваков в управлении кризисом демонстрирует хороший опыт и хорошие качества", - добавил Шмыгаль.

Вопрос отставки Авакова снова появился на повестке дня после изнасилования и пыток девушки полицейскими в Кагарлыке. Затем была стрельба в Броварах и задержание руководства Павлоградского отдела полиции за торговлю наркотиками.

Напомним, после отчета Арсена Авакова в парламенте, нардепы назвали условие, при котором глава МВД может быть отправлен в отставку.

Свое мнение по поводу отставки Авакова также высказал президент Владимир Зеленский.

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Автор: Роман Калиниченко