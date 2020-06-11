ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский назвал условия отставки Авакова

Новости » Политика     11.06.2020 - 10:20
Зеленский назвал условия отставки Авакова
Фото: Арсена Аваков (РБК-Украина)

Президент не предлагал Авакову уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что министр внутренних дел Арсен Аваков может уйти в отставку лишь после завершения дела об убийстве Вячеслава Шеремета. При этом Зеленский не предлагал Авакову уйти в отставку в связи со скандалами в Кагарлыке и Броварах.

Об этом президент сообщили в интервью "Украинской правде".

"Я действительно хотел бы увидеть результат от дел Гандзюк и Шеремета. Шеремет - его личная ответственность. И я ему говорил, что хочу увидеть, как это закончится. То, что я вижу, и общество это видит - там все очень неоднозначно. Я хочу, чтобы он доказал это, потому что это очень громкое дело. Я бы не хотел, чтобы история с Шереметом была такой, как история с Гонгадзе", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что не предлагал Авакову уйти в отставку, а ответственность за скандалы в Кагарлыке и Броварах должен нести сам министр.

"Если совсем откровенно, культура других стран показывает, что если есть такие случаи в стране... За такие вещи должен нести ответственность сам министр", - заявил Зеленский.

Напомним, 24 мая в Кагарлыке двое полицейских в участке изнасиловали женщину во время допроса.

Спустя пять дней в Броварах произошла перестрелка между перевозчиками в которой участвовали около 100 человек.

В связи с резонансными событиями 5 июня в Киеве прошла акция за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийотставкаАрсен Аваков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь