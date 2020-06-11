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Шмигаль про Авакова: в управлінні кризою він демонструє хороший досвід

Новини » Політика     11.06.2020 - 15:14
Шмигаль про Авакова: в управлінні кризою він демонструє хороший досвід
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Зміна керівництва МВС може дестабілізувати ситуацію в країні, вважає глава уряду

Міністерство внутрішніх справ під час кризи має забезпечувати стабільність у державі. Арсен Аваков наразі демонструє успішне управління силовим відомством.

Про це під час брифінгу повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК-Україна.

Глава уряду нагадав, що Верховна рада не мала зауважень до Авакова після його звіту перед нардепами.

"Ви, сподіваюсь, бачили виступ Авакова у Раді. Практично всі виклики які відбуваються - якщо порівнювати Кагарлик і Врадієвку, реакція була різною. Тому станом на сьогодні Рада звіт міністра Авакова прийняла. Зауважень нардепи не висловили", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Міністерство і всі його структурні підрозділи сьогодні забезпечують стабільність в Україні.

"Тому в кризовій ситуації я розумію, що нам не можна розмінюватись на якісь політичні речі. Аваков в управлінні кризою демонструє хороший досвід і хороші якості", - додав Шмигаль.

Питання відставки Авакова знову з'явилося на порядку денному після зґвалтування і тортур дівчини поліцейськими в Кагарлику. Потім була стрілянина в Броварах і затримання керівництва Павлоградського відділу поліції за торгівлю наркотиками.

Нагадаємо, після звіту Арсена Авакова в парламенті, нардепи назвали умову, за якої глава МВС може бути відправлений у відставку.

Свою думку з приводу відставки Авакова також висловив президент Володимир Зеленський.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України Арсен Аваков
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