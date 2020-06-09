В Раде рассказали, при каких условиях Аваков может уйти в отставку

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится

Отставка министра внутренних дел Арсена Авакова возможна только в том случае, если это решение будет исходить от президента. Именно отсутствие альтернативы заводит любые беседы о возможной смене главы МВД в тупик.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

Несколько собеседников издания в "Слуге народа" уточнили, что если Зеленский будет инициировать увольнение министра, то он должен лично донести это решение до членов фракции и представить на место главы МВД другую "равносильную ему кандидатуру".

"По опыту, политической и психологической подкованности Авакову уступает даже сам премьер. Думаю, он и сам был бы рад от него избавиться. Но как только разговор заходит об отставке Авакова, сразу же возникает вопрос, а кто может заменить его во главе МВД", - рассказал источник из числа так называемой "малой фракции" СН.

Источник сообщил, что президент заверил фракцию, что Аваков не держится за свое кресло и уйдет сам, когда понадобится. Вместе с тем, в СН прогнозируют, что последняя инициатива фракции "Голос" об увольнении Авакова не увенчается успехом.

Отметим, на прошлой недели "Голос" собирал подписи за отставку министра внутренних дел. Потом представители этой партии зарегистрировали в Раде проект постановления об увольнении Арсена Авакова.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве и ряде областей прошли массовые акции против Авакова.

РБК-Украина писало, что в МВД рассказали, собирается ли Аваков в отставку.

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Автор: Анастасия Рокитна