UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Шмыгаль об аэропорте "Ужгород": в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы

Автор: РБК-Украина

Украина и Словакия в ближайшие дни подпишут необходимые протоколы для возобновления полноценной работы аэропорта "Ужгород". Все внутренние процедуры по этому вопросу уже завершены.

Об этом на брифинге с премьером Словакии Эдуардом Хегером заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

"Мы договорились максимально использовать наш транзитный потенциал. Наши страны завершили процедуры по вступлению в силу соглашения по аэропорту "Ужгород". Надеюсь, что в ближайшие дни будут подписаны имплементационные протоколы по этому соглашению, что даст возможность восстановить полную работу аэропорта "Ужгород", - заявил Шмыгаль.

По словам словацкого премьера, в ближайшее время вступит в силу договор об использовании воздушного пространства Словакии.

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт "Ужгород" возобновляет пассажирские авиаперевозки уже с 1 июня. Первым рейсом будет Ужгород - Киев, но даты запуска международных направлений пока неизвестны.

Еще полтора года назад стороны согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины УжгородаэропортДенис Шмыгаль