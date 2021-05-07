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Криклий назвал дату запуска аэропорта "Ужгород"

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 10:57
Криклий назвал дату запуска аэропорта "Ужгород" Фото: аэропорт "Ужгород" возобновит работу летом (wikimedia.by/VargaA)
Автор: РБК-Украина

Возобновление работы аэропорта "Ужгород" планируется в ближайшее время. Ожидают, что его запустят в июне.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

Он рассказал, что со следующего года начнется строительство аэропорта "Закарпатье", чтобы самолеты могли совершать посадку без захода на территорию соседних государств.

"Также с июня ожидаем возобновления полетов из аэропорта "Ужгород", - написал Криклий.

Как известно, взлетная полоса аэропорта заканчивается на границе со Словакией. Чтобы зайти на посадку самолетам приходится пересекать воздушное пространство Словакии.

Для запуска работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Ужгород" возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки. Первые рейсы запустят уже с 1 июня в Киев. Однако даты осуществления международных рейсов пока неизвестны.

Напомним, президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород". Для этого Словакия должна завершить внутригосударственные процедуры.

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