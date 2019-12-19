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Украина и Словакия согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород"

Новости » Политика     19.12.2019 - 13:14
Украина и Словакия согласовали условия возобновления работы аэропорта "Ужгород"
Фото: аэропорт "Ужгород" (wikimedia.org)

Стороны согласовали содержание соглашения о разблокировании работы аэропорта "Ужгород"

Украина и Словакия в ходе двусторонних переговоров согласовали содержание соглашения об определении условий использования словацкого воздушного пространства в международном аэропорту "Ужгород". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Как сообщается, на протяжении 17-18 декабря между делегациями Украины и Словакии проходили переговоры относительно возобновления работы международного аэропорта "Ужгород". Стороны обсуждали соглашение об определении условий использования определенной части воздушного пространства Словакии в аэропорту "Ужгород".

"Стороны постатейно обсудили положения соглашения и пришли к согласию относительно редакции проекта соглашения", - отметили в министерстве.

Отмечается. что в дальнейшем соглашение будет согласовано в соответствии внутригосударственных процедур. Украинская сторона обещает как можно скорее обеспечить согласования сделки, а также надеется на такие же действия со стороны Словакии.

Напомним, что в 2017 году Европейский союз запретил полеты в аэропорт "Ужгород", который на тот момент уже больше года не принимал регулярные рейсы. Причиной запрета было близкое расположение к границе со Словакией, ведь самолеты, выполняя взлет и посадку, нарушали воздушное пространство страны, а сертификат на выполнение подобных маневров закончился летом 2016 года.

Также РБК-Украина писало, что президент Украины Владимир Зеленский ожидает подписание двустороннего соглашения со Словакией по восстановлению полноценного функционирования аэропорта "Ужгород".

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