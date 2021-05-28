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Шмигаль про аеропорт "Ужгород": найближчими днями підпишуть необхідні протоколи

Автор: РБК-Україна

Україна і Словаччина найближчими днями підпишуть необхідні протоколи для відновлення повноцінної роботи аеропорту "Ужгород". Всі внутрішні процедури з цього питання вже завершені.

Про це на брифінгу з прем'єром Словаччини Едуардом Хегером заявив глава українського уряду Денис Шмигаль.

"Ми домовилися максимально використовувати наш транзитний потенціал. Наші країни завершили процедури щодо набуття чинності угоди щодо аеропорту "Ужгород". Сподіваюся, що найближчими днями будуть підписані імплементаційні протоколи за цією угодою, що дасть можливість відновити повну роботу аеропорту "Ужгород", - заявив Шмигаль.

За словами словацького прем'єра, найближчим часом набуде чинності договір про використання повітряного простору Словаччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аеропорт "Ужгород" відновлює пасажирські авіаперевезення вже з 1 червня. Першим рейсом буде Ужгород - Київ, але дати запуску міжнародних напрямків поки невідомі.

Ще півтора роки тому сторони погодили умови відновлення роботи аеропорту "Ужгород".

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Новини України УжгородаэропортДенис Шмигаль