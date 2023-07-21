UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль звернувся до Польщі через заклик продовжити обмеження на імпорт зерна

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна закликає Варшаву підставити плече допомоги й загнати Росію в глухий кут після виходу зі "зернової угоди".

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За словами Шмигаля, на жаль, в надскладний час Україна чує від Польщі заклики до закриття кордонів ЄС для українського зерна. Київ, зі свого боку, цінує надзвичайну польську допомогу під час російської агресії, а також завжди буде вдячним за неї.

"Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги та популізм", - заявив прем'єр-міністр.

На тлі можливої світової продовольчої кризи Україна закликає Польщу підставити плече допомоги й загнати Росію в глухий кут.

"Ми пропонуємо співробітництво й експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності", - додав Шмигаль.

Що цьому передувало

На початку травня Єврокомісія ухвалила рішення заборонити імпорт української пшениці до Болгарії, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії через його вплив на ціни на внутрішніх ринках країн. Спочатку обмеження повинно було діяти до 5 червня, однак його продовжили до 15 вересня.

19 липня країни звернулись до Євросоюзу з проханням продовжити обмеження на імпорт українського продовольства до кінця 2023 року.

Варто зауважити, що таке рішення про заклик відбувається на тлі виходу Росії з "зернової угоди".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніПольщаКабінет Міністрів України