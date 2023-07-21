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Шмыгаль обратился к Польше из-за призыва продлить ограничения на импорт зерна

Фото: Денис Шмігаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина призывает Варшаву подставить плечо помощи и загнать Россию в тупик после выхода из "зерновой сделки".

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

По словам Шмыгаля, к сожалению, в сверхсложное время Украина слышит от Польши призывы к закрытию границ ЕС для украинского зерна. Киев, со своей стороны, ценит чрезвычайную польскую помощь во время российской агрессии, а также всегда будет благодарным за нее.

"Вы всегда первые, кто поддерживает Украину. Вы как никто понимаете, что Украина сейчас - это щит, который не пускает в Европу российских варваров. Поэтому призываем вас не поддаваться на лозунги и популизм", - заявил премьер-министр.

На фоне возможного мирового продовольственного кризиса Украина призывает Польшу подставить плечо помощи и загнать Россию в тупик.

"Мы предлагаем сотрудничество и экспертный диалог вместо лозунгов и кратковременной политической целесообразности", - добавил Шмыгаль.

Что этому предшествовало

В начале мая Еврокомиссия приняла решение запретить импорт украинской пшеницы в Болгарию, Венгрию, Словакию, Польшу и Румынию из-за его влияния на цены на внутренних рынках стран. Первоначально ограничение должно было действовать до 5 июня, однако его продлили до 15 сентября.

19 июля страны обратились в Евросоюз с просьбой продлить ограничения на импорт украинского продовольствия до конца 2023 года.

Следует заметить, что такое решение о призыве происходит на фоне выхода России из "зернового соглашения".

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