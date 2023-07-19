П'ять країн ЄС хочуть продовжити обмеження на імпорт українського зерна

Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія звернуться до Євросоюзу з проханням продовжити обмеження на імпорт українського продовольства до кінця 2023 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Reuters заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

За його словами, міністри сільського господарства п'яти країн домовилися звернутися з проханням до Євросоюзу щодо продовження заборони на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику з України після 15 вересня.

Надь додав, що країни обговорять варіант, за якого буде можливість індивідуально розширювати список заборонених для імпорту товарів.

"Очевидно, що Україна, враховуючи її розміри і все, що вона виробляє та експортує до Європи, навантажує ринок. Така сама ситуація склалася з курячим м'ясом, яйцями, медом", - розповів міністр.

Що передувало

Нагадаємо, ще на початку травня Єврокомісія ухвалила рішення заборонити імпорт української пшениці до Болгарії, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії. Це було пов'язано з відповідними вимогами перерахованих країн, оскільки імпорт сильно вплинув на ціни на внутрішніх ринках.

Обмеження мали діяти до 5 червня, але їх продовжили до 15 вересня.

Президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою ще у червні заявляв, що Єврокомісія пообіцяла більше не продовжувати обмеження.

Варто зауважити, що таке рішення про заклик продовжити обмеження з боку п'яти країн відбувається на тлі виходу Росії з "зернової угоди".