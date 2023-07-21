Шмигаль звернувся до Польщі через заклик продовжити обмеження на імпорт зерна

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг .

За словами Шмигаля, на жаль, в надскладний час Україна чує від Польщі заклики до закриття кордонів ЄС для українського зерна. Київ, зі свого боку, цінує надзвичайну польську допомогу під час російської агресії, а також завжди буде вдячним за неї.

"Ви завжди перші, хто підтримує Україну. Ви як ніхто розумієте, що Україна зараз – це щит, який не пускає в Європу російських варварів. Тому закликаємо вас не піддаватися на лозунги та популізм", - заявив прем'єр-міністр.

На тлі можливої світової продовольчої кризи Україна закликає Польщу підставити плече допомоги й загнати Росію в глухий кут.

"Ми пропонуємо співробітництво й експертний діалог замість лозунгів та короткочасної політичної доцільності", - додав Шмигаль.

Що цьому передувало

На початку травня Єврокомісія ухвалила рішення заборонити імпорт української пшениці до Болгарії, Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії через його вплив на ціни на внутрішніх ринках країн. Спочатку обмеження повинно було діяти до 5 червня, однак його продовжили до 15 вересня.

19 липня країни звернулись до Євросоюзу з проханням продовжити обмеження на імпорт українського продовольства до кінця 2023 року.

Варто зауважити, що таке рішення про заклик відбувається на тлі виходу Росії з "зернової угоди".