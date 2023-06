Шмигаль зустрівся з прем'єром Британії: обговорили інвестиції в економіку України

Зустріч прем'єрів пройшла на полях Конференції з відновлення України в Лондоні.

"Подякував за організацію заходу, що має на меті консолідувати зусилля партнерів задля відбудови нашої держави та знайти дієві механізми безперебійної фінансової підтримки України", - зазначив Шмигаль.

Прем'єри обговорили залучення приватного бізнесу для підтримки економіки України. Також Шмигаль подякував Сунаку за пакет фінансової допомоги та запуск ініціативи Business Compact. До неї вже долучилися понад 400 компаній світу.

"Цінуємо підтримку Великої Британії в усіх сферах та покладаємося на подальше лідерство в об’єднанні міжнародної коаліції на підтримку України", - додав глава уряду.

