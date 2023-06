Шмыгаль встретился с премьером Британии: обсудили инвестиции в экономику Украины

Встреча премьеров прошла на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Поблагодарил за организацию мероприятия, которое имеет целью консолидировать усилия партнеров по восстановлению нашего государства и найти действенные механизмы бесперебойной финансовой поддержки Украины", - отметил Шмыгаль.

Премьеры обсудили привлечение частного бизнеса для поддержки экономики Украины. Также Шмыгаль поблагодарил Сунака за пакет финансовой помощи и запуск инициативы Business Compact. К ней уже присоединились более 400 компаний мира.

"Ценим поддержку Великобритании во всех сферах и полагаемся на дальнейшее лидерство в объединении международной коалиции в поддержку Украины", - добавил глава правительства.

Had a meeting w/ PM @RishiSunak . Thanked UK for organization #URC2023 & launching the Business Compact initiative, which ha already been joined by more than 400 world leading companies. Предлагаю сильную поддержку in all areas. United in defence - united in recovery pic.twitter.com/AuGEeDoYV4 - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 21, 2023