Шмыгаль встретился с премьером Британии: обсудили инвестиции в экономику Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Великобритании Риши Сунак встретились в Лондоне. Они обсудили инвестиции в экономику Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Встреча премьеров прошла на полях Конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

"Поблагодарил за организацию мероприятия, которое имеет целью консолидировать усилия партнеров по восстановлению нашего государства и найти действенные механизмы бесперебойной финансовой поддержки Украины", - отметил Шмыгаль.

Премьеры обсудили привлечение частного бизнеса для поддержки экономики Украины. Также Шмыгаль поблагодарил Сунака за пакет финансовой помощи и запуск инициативы Business Compact. К ней уже присоединились более 400 компаний мира.

"Ценим поддержку Великобритании во всех сферах и полагаемся на дальнейшее лидерство в объединении международной коалиции в поддержку Украины", - добавил глава правительства.

Had a meeting w/ PM @RishiSunak . Thanked UK for organization #URC2023 & launching the Business Compact initiative, which ha already been joined by more than 400 world leading companies. Предлагаю сильную поддержку in all areas. United in defence - united in recovery pic.twitter.com/AuGEeDoYV4 - Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) June 21, 2023

Лондонская конференция

Сегодня в столице Британии стартовала Конференция по восстановлению Украины. В рамках мероприятия международные партнеры предложат программы экономической поддержки, а украинская сторона представляет стратегию для привлечения частных инвестиций и быстрого восстановления страны.

На конференции выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал пять направлений для создания основы мира в Украине.

Кроме того, на встрече премьер Британии Риши Сунак объявили о финансовом пакете помощи в размере 3 млрд долларов, а госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал 1,3 млрд долларов на восстановление энергосистемы и инфраструктуры Украины.

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