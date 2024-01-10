Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%: у чому причина
Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.
За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:
- на утримання та ремонт житла - на 3,4%,
- на водопостачання - 0,8%,
- на прибирання сміття - на 5,5%,
- на каналізацію - на 0,7%
- на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%
- на електроенергію - на 69,7%.
Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.
Мораторій на підвищення тарифів
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.
Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.
Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.