Тарифи на комуналку в Україні за рік зросли більш ніж на 10%: у чому причина

Середні ціни на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива в Україні за 2023 рік зросли на 12,8%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).

Причиною стало підвищення цін на електроенергію із 1 червня майже на 70%.

За даними статистичного відомства, зросли такі тарифи:

на утримання та ремонт житла - на 3,4%,

на водопостачання - 0,8%,

на прибирання сміття - на 5,5%,

на каналізацію - на 0,7%

на послуги з управління багатоквартирними будинками - на 3,0%

на електроенергію - на 69,7%.

Водночас не змінилися тарифи на природний газ, опалення та гарячу воду.

Мораторій на підвищення тарифів

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії та холодної води. Кабінет міністрів підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня на 70% з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Також з 1 липня НКРЕКП підвищила тариф на холодну воду, проте після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасовано.

Водночас українська влада в листі про наміри до керівництва МВФ (Меморандуму) допускає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення.