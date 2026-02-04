Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях

У всіх областях України завтра, 5 лютого, застосовуватимуть графіки відключень світла.

Більш детально про те, якими будуть обмеження, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Розпорядження "Укренерго"

В "Укренерго" розповіли, що 5 лютого в усіх областях України застосовуватимуть:

графіки погодинних відключень для побутових споживачів;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною таких обмежень є наслідки російських ударів по українських енергооб'єктах. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитися протягом дня.

Львівська область

У Львівській області 5 лютого діятимуть такі графіки відключень світла:

Полтавська область

Жителів Полтавської області попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни 5 лютого діятимуть такі обмеження:

з 00:00 по 06:00 - ГПО в обсязі 4 черг;

з 06:00 до 22:00 - ГПО в обсязі 4.5 черг;

з 22:00 до 23:59 - ГПО в обсязі 4 черг.

Сумська область

У Сумській області місцевих жителів попередили про наступні графіки відключень світла:

Івано-Франківська область

У "Прикарпаттяобленерго" оприлюднили такі графіки відключень світла на 5 лютого:

Запорізька область

У Запорізькій області 5 лютого діятимуть такі графіки:

черга 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;

черга 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;

черга 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Решта областей

На момент публікації не було відомо про те, які графіки діятимуть у наступних областях, тому з обмеженнями можна ознайомитися на ресурсах місцевих обленерго: