Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях

Україна, Середа 04 лютого 2026 20:42
UA EN RU
Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях Ілюстративне фото: в Україні 5 лютого відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх областях України завтра, 5 лютого, застосовуватимуть графіки відключень світла.

Більш детально про те, якими будуть обмеження, - в матеріалі РБК-Україна нижче.

Читайте також: Вдарили 5 ракет, станція знищена: з'явилося відео з Дарницької ТЕЦ

Розпорядження "Укренерго"

В "Укренерго" розповіли, що 5 лютого в усіх областях України застосовуватимуть:

  • графіки погодинних відключень для побутових споживачів;
  • графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Причиною таких обмежень є наслідки російських ударів по українських енергооб'єктах. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитися протягом дня.

Львівська область

У Львівській області 5 лютого діятимуть такі графіки відключень світла:

Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях

Полтавська область

Жителів Полтавської області попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни 5 лютого діятимуть такі обмеження:

  • з 00:00 по 06:00 - ГПО в обсязі 4 черг;
  • з 06:00 до 22:00 - ГПО в обсязі 4.5 черг;
  • з 22:00 до 23:59 - ГПО в обсязі 4 черг.

Сумська область

У Сумській області місцевих жителів попередили про наступні графіки відключень світла:

Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областяхІвано-Франківська область

У "Прикарпаттяобленерго" оприлюднили такі графіки відключень світла на 5 лютого:

Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях

Запорізька область

У Запорізькій області 5 лютого діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • черга 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • черга 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • черга 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • черга 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • черга 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
  • черга 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
  • черга 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.

Решта областей

На момент публікації не було відомо про те, які графіки діятимуть у наступних областях, тому з обмеженнями можна ознайомитися на ресурсах місцевих обленерго:

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 лютого вкотре завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Унаслідок атаки в низці областей були перебої з електропостачанням і не тільки.

