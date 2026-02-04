Як в Україні відключатимуть світло 5 лютого: графіки по областях
У всіх областях України завтра, 5 лютого, застосовуватимуть графіки відключень світла.
Більш детально про те, якими будуть обмеження, - в матеріалі РБК-Україна нижче.
Розпорядження "Укренерго"
В "Укренерго" розповіли, що 5 лютого в усіх областях України застосовуватимуть:
- графіки погодинних відключень для побутових споживачів;
- графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Причиною таких обмежень є наслідки російських ударів по українських енергооб'єктах. При цьому ситуація в енергосистемі може змінитися протягом дня.
Львівська область
У Львівській області 5 лютого діятимуть такі графіки відключень світла:
Полтавська область
Жителів Полтавської області попередили, що у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі країни 5 лютого діятимуть такі обмеження:
- з 00:00 по 06:00 - ГПО в обсязі 4 черг;
- з 06:00 до 22:00 - ГПО в обсязі 4.5 черг;
- з 22:00 до 23:59 - ГПО в обсязі 4 черг.
Сумська область
У Сумській області місцевих жителів попередили про наступні графіки відключень світла:
Івано-Франківська область
У "Прикарпаттяобленерго" оприлюднили такі графіки відключень світла на 5 лютого:
Запорізька область
У Запорізькій області 5 лютого діятимуть такі графіки:
- черга 1.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 1.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 2.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 2.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 3.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 3.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 4.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 4.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 5.1: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 5.2: 00:00 - 05:00, 09:00 - 14:00, 18:00 - 23:00;
- черга 6.1: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00;
- черга 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 09:30, 13:30 - 18:30, 22:30 - 24:00.
Решта областей
На момент публікації не було відомо про те, які графіки діятимуть у наступних областях, тому з обмеженнями можна ознайомитися на ресурсах місцевих обленерго:
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 3 лютого вкотре завдали масованого удару по енергооб'єктах України. Унаслідок атаки в низці областей були перебої з електропостачанням і не тільки.