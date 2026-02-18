Шмигаль запропонував партнерам створити Energy Task Force: що це та навіщо

Україна пропонує партнерам створити трирівневу систему підтримки енергетики Energy Task Force, щоб не допустити створення Росією гуманітарної катастрофи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
Шмигаль в Парижі під час виступу перед міністрами енергетики країн G7, Європейського Союзу та представниками провідних світових компаній нагадав, що останні два місяці росіяни активно тероризують енергосистему.
"Вони запускають тисячі дронів і ракет, щоб знищити підстанції та лінії електропередачі, які з’єднують нашу енергосистему", - зазначив він.
Дії РФ загрожують гуманітарною катастрофою. Саме тому Україна пропонує партнерами створити Energy Task Force з трьома рівнями управління - політичним, робочим та технічним. Це буде інтегрована система.
Які рівні будуть в системі:
"У межах цієї ініціативи запросив партнерів до Києва 26 квітня на очну зустріч Ukraine Energy Coordination Group. Ця дата символічна - 40 років з дня Чорнобильської катастрофи. Світ має пам’ятати про наслідки недбальства на ядерних об’єктах і не допустити подібних катастроф у сучасному світі", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга ще в січні після численних атак РФ повідомив, що Україна скликає засідання енергетичного "Рамштайну".
Припускалося, що енергетичний "Рамштайн" проводитиметься в онлайн-форматі. Від України участь в ньому повинні були взяти участь прем'єр-міністр Юлія Свириденко та міністр енергетики Денис Шмигаль. Україна розраховує отримати від партнерів додаткові внески та конкретні зобов'язання щодо відновлення енергетичної інфраструктури.